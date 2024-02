L’arbre endormi Jardin de la Maison de l’environnement Angers, dimanche 2 juin 2024.

L’arbre endormi Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h30 Jardin de la Maison de l’environnement Enfants à partir de 5 ans (avec accompagnateur)

Début : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T11:30:00+02:00

Plongez dans cette utopie écologique et poétique où la rencontre d’une petite fille et d’un arbre va changer le monde ! Un seul en scène virevoltant, entre théâtre, conte et musique, qui invite à écouter, à regarder la nature et à rêver. Avec la Cie D’où vient le vent.

Jardin de la Maison de l’environnement Avenue du Lac de Maine, Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/activites-et-sites-touristiques/animations-nature »}] Refuge pour la biodiversité » (LPO) et certifié « Agriculture biologique » (Écocert), le Jardin bio de la Maison de l’environnement offre une réponse poétique et expérimentale aux objectifs du jardin au naturel, où un équilibre de la biodiversité est visé.

Sur une surface de 4000 m2, 400 variétés végétales sont répertoriées et 800 kg de fruits, légumes et aromatiques sont récoltés chaque année au profit d’un restaurant solidaire. De Paris direction Nantes, sortie centre commercial Grand Maine De Nantes direction Angers sortie centre commercial Grand Maine Bus n° 6 ou 11 en semaine, bus 1D le dimanche

©Compagnie D’où vient le vent