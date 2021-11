L’arbre en fête Mérignac, 1 décembre 2021, Mérignac.

L’arbre en fête

Mérignac, le mercredi 1 décembre à 09:00

### A Mérignac pour « l’arbre en fête », découvrez un programme riche en animations * **Mercredi 1er et samedi 4 décembre au matin : distribution de jeunes plants sur le marché de la place Charles-de-Gaulle** 1800 jeunes plants en racine nue (60 à 80 cm) par lot de 3 seront offerts à 600 foyers mérignacais le mercredi 1er et le samedi 4 décembre au matin sur le marché de la place Charles-de-Gaulle. Compte tenu de leur croissance et de leurs besoins, ces végétaux sont destinés à être plantés dans un jardin et non en pot. De plus, ils ne sont pas conditionnés en godets mais sous forme de racines nues, et doivent de ce fait être mis en terre le plus rapidement possible, idéalement dans la journée. Il est toutefois possible de différer leur installation de 48 heures maximum, à condition de conserver une humidité au pied (par exemple avec un linge mouillé) et de les entreposer dans un endroit frais. Cette distribution gratuite se fera uniquement sur réservation, dans la limite des plants disponibles. [**Je m’incris**](https://inscription.bordeaux-metropole.fr/merignac-distribution-de-plants-darbres) Une inscription par foyer, présentation d’une pièce d’identité le jour du retrait, accès par l’avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à l’arrière de l’église Saint Vincent Bordeaux Métropole réalise cette opération à l’échelle des 28 communes de l’agglomération et distribuera 18.000 jeunes plants de 4 essences différentes : Érable champêtre , Poirier sauvage , Cornouiller sanguin européen , Noisetier commun De nombreuses plantations sont prévues à Mérignac tout au long de cette semaine, les Mérignacais pourront aussi aller à la rencontre des arbres remarquables de la ville, assister à des démonstrations d’arboristes grimpeurs, découvrir l’écosystème forestier du Burck avec l’association naturaliste « Cybèle » et participer à une fresque du climat à la médiathèque Michel Sainte-Marie. * **Mercredi 1er Décembre, 14h30 Plantations d’arbres à la MDH de Beaudésert en présence d’Alain Anziani** Plantation de sujets dans le cadre de l’opération “plantons un million d’arbres” sur une parcelle attenante à la maison des habitants de Beaudésert. Plantations participatives : les habitants sont invités à y participer, gants et outils fournis. * **Mercredi 1er Décembre, 14h-15h30 : Visite arbres remarquables Bourran** Rdv au niveau de l’entrée principale du parking Alfred de Musset. Sur inscription par email à l’adresse [[agenda21@merignac.com](mailto:agenda21@merignac.com)](mailto:[agenda21@merignac.com](mailto:agenda21@merignac.com)) * **Mercredi 1er Décembre, 15h30 au parc de Bourran : Démonstration des arboristes grimpeurs** À partir de 15h30 au pied du groupe de cyprès chauves proches de l’écluse du Parc de Bourran (face au parking Alfred de Musset). * **Fresque du climat samedi 4 décembre 14h-17h à la médiathèque Michel Sainte-Marie** Sur inscription : à l’adresse [agenda21@merignac.com](mailto:agenda21@merignac.com) ### L’arbre en fête : une semaine pour sensibiliser aux enjeux climatiques Dans le cadre de l’opération « plantons un million d’arbres » initiée par Alain Anziani, maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole, la Métropole et la Ville de Mérignac organisent une semaine d’animations et d’évènements autour des arbres appelée « L’arbre en fête » du 29 novembre au 5 décembre. Découvrez le programme à Mérignac Face aux enjeux climatiques et environnementaux, Bordeaux Métropole a lancé une opération de végétalisation de grande envergure, avec pour objectif la plantation d’un million d’arbres sur son territoire au cours de la décennie à venir. Cette prise de conscience appelle à la mobilisation de tous les acteurs, publics comme privés et doit permettre à chacun de s’impliquer à sa mesure. Planter un arbre est un geste accessible à tous, qui concourt à la construction d’un territoire vivable : en rafraîchissant l’air (vapeur d’eau et ombrage), en captant le CO2 de l’air (photosynthèse) et en favorisant la biodiversité.

Dans le cadre de l’opération « plantons 1 million d’arbres » Bordeaux Métropole et la Ville de Mérignac organisent une semaine d’animations et d’évènements autour des arbres appelée «L’arbre en fête»

Mérignac 33700 Mérignac Mérignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T17:00:00