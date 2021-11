L’arbre en fête Brassens Camus, 4 décembre 2021, Lormont.

Pour marquer la reprise de la saison des plantations et accompagner la distribution des 18 000 jeunes plants du programme Plantons 1 millions d’arbres, Bordeaux Métropole propose une semaine festive autour de l’arbre et de la nature du 29 novembre au 05 décembre. Parmi les nombreuses animations gratuites proposées dans le cadre de cette première édition de « L’Arbre en Fête », la distribution de 18 000 jeunes plants à destination des habitants. ### Distribution gratuite de jeunes plants Chaque foyer souhaitant participer se verra remettre un lot de 3 jeunes plants (un arbre et deux arbustes, mesurant 60 à 80 cm), dans la limite des stocks disponibles, sans possibilité de choix des essences. Compte tenu de leur croissance et de leurs besoins, ces végétaux sont destinés à être plantés dans un jardin et non en pot. De plus, ils ne sont pas conditionnés en godets mais sous forme de racines nues, et doivent de ce fait être mis en terre le plus rapidement possible, idéalement dans la journée. Il est toutefois possible de différer leur installation de 48 heures maximum, à condition de conserver une humidité au pied (par exemple avec un linge mouillé) et de les entreposer dans un endroit frais. Un mini-guide de plantation sera remis avec les jeunes arbres. **La distribution à Lormont aura lieu le samedi 04 décembre, à Brassens Camus, de 10h à 17h. Pour réserver vos plants, il convient** [**de s’inscrire sur le site de Bordeaux Métropole**](https://inscription.bordeaux-metropole.fr/lormont-distribution-de-plants-darbres)**.** [Le site de Bordeaux-Métropole](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-arbre-en-fete-29-novembre-5-decembre)

Sur inscription

