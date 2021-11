Cenon Centre de loisirs Triboulet Cenon, Gironde L’Arbre en fête: balade surprise Centre de loisirs Triboulet Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Centre de loisirs Triboulet, le samedi 4 décembre à 14:00

Direction le quartier Plaisance, dans le haut Cenon, où l’on vous donne rendez-vous pour une balade surprise. Au départ de la Place des Cèdres vous arpenterez les rues du quartier, jusqu’au doyen des chênes Cenonnais au centre de Loisirs Triboulet. ### 14h * Accueil autour du cèdre « oeuvre en cours » de l’artiste [José le Piez](https://www.cenon.fr/le-blog/cedre-moi-fort) * Démonstration commentée de cueillette de cônes et de graines dans les cèdres par les grimpeurs-cueilleurs d’Arboréalis * Concert de José le Piez sur un « arbrassons » en cèdre & échanges autour de la musique des arbres ### 15h-15h30 * Marche jusqu’au centre de loisirs Triboulet pour une 2ème séquence dédiée au doyen des chênes cenonnais et labellisé « arbre remarquable » ### 16h-16h30 Lecture sous le chêne de 3 poèmes dédiés aux arbres, par Véronique, médiatrice culturelle accompagnée par une flûtiste. Exposition des des textes des enfants du centre de loisirs

Gratuit / tout public

Du 29 novembre au 5 décembre, l’arbre est à l’honneur dans toute la métropole à l’occasion de la semaine de l’arbre. En plus de la distribution gratuite de plants d’arbres, des animations sont prévues Centre de loisirs Triboulet Avenue Pierre Loti, 33150 Cenon Cenon Plaisance Gironde

