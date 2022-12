Séjour cool évasion Sérandon L’arbre du Renard Sérandon Catégories d’évènement: Corrèze

Séjour cool évasion Sérandon 9 – 22 juillet 2021 L'arbre du Renard

60 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. L’arbre du Renard 19160 SERANDON Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Le séjour se déroulera sur le centre de vacances de « l’Arbre du renard » qui se trouve sur la commune de Sérandon, petit village français au coeur du massif central situé dans le département de la Corrèze et la région nouvelle Aquitaine. Le centre se situe dans un cadre verdoyant dominé par les bois et les cours d’eau, avec pour point d’orgue les superbes gorges de la Dordogne. L’hébergement se fera en chalet de 6 lits. Les repas se prendront dans la salle à manger du bâtiment principal avec vue sur la nature et les bois.

Des repas de qualité, variés et servis à table seront proposés chaque jour. 4 repas prévus chaque journée (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner).

Le transport s’effectuera par bus depuis Sevran jusqu’au centre de vacances. Les déplacements sur place s’effectueront par minibus. Les activités proposées pendant le séjour : équitation

course d’orientation

mini-golf et golf

canyoning

kayak avec quizz nature

voile

accrobranche

randonnée pédestre

sports collectifs

sports de raquette

activité baignade au lac de Neuvic ou de Bort les Orgues

visites et découvertes (château de Val, les gorges de la Dordogne, le barrage de Bort les Orgues, …)

sensibilisation à l’apiculture

Veillées à thémes

Le centre de vacances « L'arbre du renard » se trouve sur la commune de Sérandon, petit village français au coeur du massif central situé dans le département de la Corrèze et la région nouvelle Aquitaine.

