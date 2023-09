L’arbre d’Hipollène Espace Paris plaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’arbre d’Hipollène Espace Paris plaine Paris, 30 septembre 2023, Paris. Du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

.Tout public. payant

Plongez dans l’univers loufoque et féérique de Claude Ponti. Hipollène est un petit être mi-fillette, mi-écureuil qui vit avec ses parents dans leur arbremaison. Quand elle apprend la mort de sa grand-mère, elle tombe pour la première fois de sa vie d’une branche et se retrouve dans le monde des racines. Son voyage la fera croiser des portesloufoques, un monstre, des miroirs facétieux, des insectes sympathiques… Elle ira dans l’espace, pour revenir à l’arbremaison, forte de son expérience. Espace Paris plaine 13 avenue du Général Guillaumat 75015 Paris Contact : espaceparisplaine@wanadoo.fr https://espaceparisplaine.fr/piece/larbre-dhipollene/

L’arbre d’Hipollène Nad Compagnie. Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Espace Paris plaine Adresse 13 avenue du Général Guillaumat Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Espace Paris plaine Paris latitude longitude 48.8280330127236,2.29332801992695

Espace Paris plaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/