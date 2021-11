L’arbre de Noël des enfants Épron, 4 décembre 2021, Épron.

L’arbre de Noël des enfants Esplanade des Libérateurs Complexe sportif Épron

2021-12-04 – 2021-12-04 Esplanade des Libérateurs Complexe sportif

Épron Calvados Épron

Le Comité des Fêtes de la ville d’Epron vous invite à L’arbre de Noël des enfants qui aura lieu le samedi 4 décembre au complexe sportif.

Vous pourrez assister à un spectacle de magie, clowns et jonglerie, présenté par l’école du cirque de Cherbourg SOL’AIR.

Le père Noël fera une apparition en fin de spectacle pour le plus grand bonheur des petits et grands.

Le Comité des Fêtes de la ville d’Epron vous invite à L’arbre de Noël des enfants qui aura lieu le samedi 4 décembre au complexe sportif.

Vous pourrez assister à un spectacle de magie, clowns…

pole-animation@epron.fr +33 2 31 44 51 42 http://www.mairie-epron.fr/

Le Comité des Fêtes de la ville d’Epron vous invite à L’arbre de Noël des enfants qui aura lieu le samedi 4 décembre au complexe sportif.

Vous pourrez assister à un spectacle de magie, clowns et jonglerie, présenté par l’école du cirque de Cherbourg SOL’AIR.

Le père Noël fera une apparition en fin de spectacle pour le plus grand bonheur des petits et grands.

Esplanade des Libérateurs Complexe sportif Épron

dernière mise à jour : 2021-11-23 par