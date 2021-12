Valenciennes Librairie Les yeux qui pétillent Nord, Valenciennes L’arbre de l’amour Librairie Les yeux qui pétillent Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Librairie Les yeux qui pétillent, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Pendant 15 jours, nous vous proposons de déposer sur notre Arbre de l’amour votre texte. Que vous l’ayez écrit vous-même, qu’il s’agisse d’extrait de roman ou de poème, nous lirons les textes déposés et notre sélection de textes sur le thème de l’amour. A votre tour de lire si le coeur vous en dit. Ecrivez ou choisissez un texte sur l’amour, déposez le sur notre arbre et nous les lirons lors de cette soirée sur l’amour Librairie Les yeux qui pétillent 11 avenue Georges Clemenceau 59300 Valenciennes Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T21:00:00

