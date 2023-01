L’arbre dans tous ses états – Sylvie et Denis Bruneau Gurgy Gurgy Gurgy Catégories d’Évènement: Gurgy

L'arbre dans tous ses états – Sylvie et Denis Bruneau
Espace culturel Place de l'Eglise Gurgy
2023-02-04 – 2023-02-26

2023-02-04 – 2023-02-26

Yonne Gurgy L’exposition proposée à l’Espace culturel, présente des œuvres autour de thème de l’arbre.

Photographies et installation de Denis Bruneau, peintures, encres et céramiques de Sylvie Bruneau racontent leur passion commune des arbres.

Une immersion artistique pour saisir la beauté plastique et l'élan vital qui se dégage des œuvres, une invitation à percevoir la force mystérieuse des arbres isolés comme des forêts, et à ressentir les émotions positives qu'ils procurent.

