L’Arbre aux mille feux, 27 août 2022, .

L’Arbre aux mille feux

2022-08-27 18:00:00 – 2022-08-27

Projection du documentaire suivie d’une discussion avec la réalisatrice Lucie Thierry, et le professeur de l’école. nPrix libre. Buvette repas. À Marseille pousse une école faite de bric et de broc appelée Bricabracs. Ici pas de classe par niveau, pas de notes, ni d’évaluation ou de compétition mais une classe unique de 20 enfants de 4 à 11 ans. C’est à leur hauteur qu’on les découvre en situation d’apprentissage. Ils dessinent, jouent, prennent la parole en groupe, s’occupent de tâches ménagères, essaient de régler leurs inévitables conflits… Comment ce petit collectif tient-il ? Un instituteur autant pédagogue qu’éducateur, des parents qui se questionnent et envisagent d’autres façons de penser l’école. Progressivement prend forme sous nos yeux un collectif vivant, imparfait, vulnérable qui nous interroge sur notre propre citoyenneté.

le.lieu@laposte.net https://lieutrezenvy.wixsite.com/trezenvy

