Vers-Pont-du-Gard 30210 Vers-Pont-du-Gard EUR L’arbre Musical vous propose de partager une journée conviviale, ludique, éducative et instructive au Pont du Gard. Balade, découverte du musée et projection du documentaire « Le temps des arbres » suivi d’une conférence sont au programme de la journée. larbre.musical@gmail.com +33 6 25 25 78 54 https://www.helloasso.com/associations/l-arbre-musical/evenements/conference-autour-de-l-action-de-l-association-des-enfant-et-des-arbres L’arbre Musical vous propose de partager une journée conviviale, ludique, éducative et instructive au Pont du Gard. Balade, découverte du musée et projection du documentaire « Le temps des arbres » suivi d’une conférence sont au programme de la journée.

