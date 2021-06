Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye, Yonne L’arbre à vœux – Balade sonore Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Catégories d’évènement: Tannerre-en-Puisaye

L’arbre à vœux – Balade sonore Tannerre-en-Puisaye, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Tannerre-en-Puisaye. L’arbre à vœux – Balade sonore 2021-07-01 – 2021-07-31 Lieu-dit Les Mussots Bois du Ferrier Antique

Tannerre-en-Puisaye Yonne EUR Les esprits de la nature m’ont communiqué un message pour vous. Au fil de cette balade, je vous raconte comment cela est arrivé… Dans le bois, muni de votre téléphone et de vos écouteurs, lancez la balade et suivez les rubans jaunes. En fin de parcours, déposez un vœu ou une offrande à l’arbre. https://compagniepremierbaiser.fr/ Les esprits de la nature m’ont communiqué un message pour vous. Au fil de cette balade, je vous raconte comment cela est arrivé… Dans le bois, muni de votre téléphone et de vos écouteurs, lancez la balade et suivez les rubans jaunes. En fin de parcours, déposez un vœu ou une offrande à l’arbre. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

