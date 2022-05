L’ARBRE A SOUVENIRS, 14 mai 2022, .

L’ARBRE A SOUVENIRS

2022-05-14 – 2022-05-14

4.5 4.5 EUR Par la Compagnie Valise Indigo.

Un spectacle conté et en musique pour découvrir un oiseau bleu, un tigre blanc, un mouton lunatique et une multitude d’arbres, tantôt menteurs espiègles ou encore bienfaiteurs.

Et au beau milieu, un énigmatique arbre à souvenir.

Spectacle suivi d’un atelier de création d’arbre à souvenirs mené par Bérénice Primot.

Goûter offert.

> De 4 à 6 ans

>Payant

Spectacle conté , destiné au jeune public (de 4 à 6 ans), par la Compagnie Valise indigo, suivi d’un atelier créatif (goûter offert).

>Payant

Par la Compagnie Valise Indigo.

Un spectacle conté et en musique pour découvrir un oiseau bleu, un tigre blanc, un mouton lunatique et une multitude d’arbres, tantôt menteurs espiègles ou encore bienfaiteurs.

Et au beau milieu, un énigmatique arbre à souvenir.

Spectacle suivi d’un atelier de création d’arbre à souvenirs mené par Bérénice Primot.

Goûter offert.

> De 4 à 6 ans

>Payant

dernière mise à jour : 2022-04-28 par