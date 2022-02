L’arbre à souhaits de la Saint-Valentin place Charles de Gaulles La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

du lundi 14 février au lundi 28 février à place Charles de Gaulles

**Concours de selfie en duo**

120 cœurs ont été accrochés dans l'arbre. Vous êtes invités à venir vous photographier sous cet arbre et à y écrire un souhait sur un coeur (amenez votre marqueur). Si vous en avez envie, partagez votre photo « selfie » sur votre compte Instagram avec la mention #villedelaturballe et si vous souhaitez participer au jeu-concours vous devrez ajouter #jeparticipe

Règlement du jeu sur : [www.laturballe.fr](http://www.laturballe.fr)

Les 3 gagnants se verront remettre leurs lots par la Ville à partir du 2 mars.

place Charles de Gaulles
Terrasse derrière l'Office de Tourisme
44420 La turballe
La turballe
Loire-Atlantique

2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T19:00:00;2022-02-15T09:00:00 2022-02-15T19:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T19:00:00;2022-02-18T09:00:00 2022-02-18T19:00:00;2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T19:00:00;2022-02-20T09:00:00 2022-02-20T19:00:00;2022-02-21T09:00:00 2022-02-21T19:00:00;2022-02-22T09:00:00 2022-02-22T19:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T19:00:00;2022-02-24T09:00:00 2022-02-24T19:00:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T19:00:00;2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00

