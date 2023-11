L’arbre à sang Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 2 février 2024, Paris.

Rythmée par un texte vif et puissant, L’arbre à sang s’empare de la question des violences domestiques. Au plus près du public, trois comédiennes incarnent cette fable haletante aux allures de récit mythique.

Dans une ferme isolée d’une région retirée d’Australie, mais ce pourrait être les Vosges ou le Nevada, une mère et ses deux filles viennent de mettre fin à leur calvaire en tuant leur mari et père violent. Encombrées d’un corps qu’il faut bien faire disparaître, elles traversent différents états : satisfaction, exaltation puis sidération, culpabilité, peur et enfin libération. Tour à tour protagonistes ou narratrices, les trois femmes prennent en charge le récit de cette comédie noire.

Attentif aux écritures contemporaines, Tommy Milliot met en scène un texte de l’auteur australien Angus Cerini, qui porte un regard sans pitié sur l’impunité des violences domestiques. Dans une langue très rythmée, brutale et concise, les comédiennes déploient un récit aux frontières du conte mythique. Le metteur en scène, artiste résident au CENTQUATRE-PARIS, a choisi un dispositif tri-frontal pour gommer les distances entre elles et le public. Avec un minimum de moyens, il crée un théâtre contemporain accessible, déjà salué par le prix Impatience en 2016 pour Lotissement et le succès de La Brèche en 2020.

Tommy Milliot présente également Qui a besoin du ciel à la suite de cette pièce du 25 janvier au 10 février, dont les 2, 3, 9 et 10 février : vous pouvez enchaîner les 2 dans la même soirée !

Les Singulier·es 2024

Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

Pierre Gondard