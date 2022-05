L’Arbre à Palabres / Arbre à Partage, par la Compagnie Les Inachevés Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, le dimanche 5 juin à 15:00

### L’Arbre à Palabres / Arbre à Partage, par la Compagnie Les Inachevés Comment renouer le fil du dialogue éprouvé par les modes de communication actuels entraînant rapidité voire fugacité des informations échangées ? La Compagnie Les Inachevés et le musée de Valence invitent à un temps de parole inspiré de la palabre africaine où chacun exprime des idées, des sentiments, des réflexions pour nourrir une discussion collective autour de problématiques universelles et artistiques. Libérer la parole de son carcan utilitaire et déshumanisé pour interroger sa valeur démocratique, une expérience plurielle. > Dimanche 5 juin – 15h > Tout public > Entrée libre et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

