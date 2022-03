L’Arbre à Miel – 10 ans, ça se fête ! Beaumont-en-Diois Beaumont-en-Diois Catégories d’évènement: Beaumont-en-Diois

Drôme

L’Arbre à Miel – 10 ans, ça se fête ! Beaumont-en-Diois, 15 avril 2022, Beaumont-en-Diois. L’Arbre à Miel – 10 ans, ça se fête ! Le Village L’Arbre à Miel Beaumont-en-Diois

2022-04-15 – 2022-04-16 Le Village L’Arbre à Miel

Beaumont-en-Diois Drôme Beaumont-en-Diois Vendredi : 18h30 et de 22h à 1h, DJ Monette Wah-Wah. 20h : Tchouktches. Samedi : dès 10h, animations prix libre et repas partagé. 19h30 : DJ MHD (live dub). 23h : Moniq & les Cinglants. 0h : DJ Izmo. Restauration sur place. larbreamiel@gmail.com +33 4 75 21 36 11 http://www.larbreamiel.fr/ Le Village L’Arbre à Miel Beaumont-en-Diois

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-en-Diois, Drôme Autres Lieu Beaumont-en-Diois Adresse Le Village L'Arbre à Miel Ville Beaumont-en-Diois lieuville Le Village L'Arbre à Miel Beaumont-en-Diois Departement Drôme

Beaumont-en-Diois Beaumont-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-en-diois/

L’Arbre à Miel – 10 ans, ça se fête ! Beaumont-en-Diois 2022-04-15 was last modified: by L’Arbre à Miel – 10 ans, ça se fête ! Beaumont-en-Diois Beaumont-en-Diois 15 avril 2022 Beaumont-en-Diois Drôme

Beaumont-en-Diois Drôme