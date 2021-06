Caubeyres Caubeyres Caubeyres, Lot-et-Garonne L’arbre à lire de l’été Caubeyres Caubeyres Catégories d’évènement: Caubeyres

Lot-et-Garonne

L'arbre à lire de l'été 2021-07-03 15:00:00 – 2021-09-03 Le Chai Bibliothèque municipale
Caubeyres Lot-et-Garonne

Caubeyres Lot-et-Garonne Caubeyres L’arbre à lire de l’été, c’est la culture en open bar, no limit, tout l’été !

Le concept : des ouvrages suspendus dans des poches étanches, mis à la disposition de tous dans le jardin de la bibliothèque du village.

Accessible les lundis, de 15h à 18h et les mercredis, de15h à 17h. L’arbre à lire de l’été, c’est la culture en open bar, no limit, tout l’été !

+33 5 53 79 47 17

Détails Catégories d’évènement: Caubeyres, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Caubeyres Adresse Le Chai Bibliothèque municipale Ville Caubeyres lieuville 44.25783#0.20317