Bruère-Allichamps Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps, Cher L’arbre à frôler Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher

L’arbre à frôler Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac, 5 juin 2021-5 juin 2021, Bruère-Allichamps. L’arbre à frôler

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac

Conception : Compagnie aKousthéa / Alexandre Lévy, conception et composition / Sophie Lecomte, plasticienne / Participants : Espace Tivoli et Accueil & Promotion (Bourges)

Entrée libre

Invitation à traverser un dispositif interactif constitué de lianes végétales, qui diffusent quand on les frôle, des musiques, sons, chuchotements évoquant les jardins rêvés nourriciers ou d’agrément. Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’abbaye de Noirlac 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:30:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps, Cher Autres Lieu Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Noirlac Adresse 18200 Bruère-Allichamps Ville Bruère-Allichamps