L’amande est le trésor des confiseurs : c’est la matière première essentielle pour la confection de nos calissons d’Aix et nougats de Provence. Suivez le guide et découvrez pas à pas l’amandier, ainsi que l’engagement du Roy René pour lutter contre le changement climatique et pour redynamiser la filière « amande » sur notre territoire.

Sur inscription, entrée gratuite, 45 personnes par créneau maximum.

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

