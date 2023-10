BALADE / RANDO / THÉMATIQUE D’AUTOMNE — DIMANCHE 22 OCTOBRE 2023 — l’Eau et les Zones humides en milieu urbain L’Arboreum Vallée aux loups Châtenay-Malabry, 22 octobre 2023, Châtenay-Malabry.

Les raisons de notre intérêt sur les différentes expressions de la présence de l’eau, au sein des parcs, bois et espaces construits dans nos milieurs urbains et zones denses – qui ont déjà donné lieu à l’organisaton de plusieurs Parcours / découverte – y sont renouvelées en cette période où le Territoire VSGP élabore son PLUi (Plan Local d’Urbansime Intercommunal), document d’urbanisme qui règlemente l’affectation des sols.

Espaces arborés, zones humides et eau, préservation et extension des milieux favorables à la biodiversité, … sont au cœur des actions pour l’adaptation au changement climatique.

Cette « Sortie Nature d’automne » prolonge ainsi avec de nouvelles variantes la « Balade de printemps » que nous avons organisée pour la Fête de la Nature en mai 2023 – nous la faisions commencer pour cette même thématique au Plessis-Robinson, une des 11 communes de VSGP.

**POUR CETTE DEUXIÈME SÉQUENCE, NOUS REPRENDRONS L’ITINÉRAIRE LÀ OÙ NOUS L »AVIONS INTERROMPU : à Châtenay-Malabry, au niveau de l’Arboretum – cette fois-ci aux couleurs de l’automne.

**MOMENT I – Des reliefs bucoliques de la Vallée-aux Loups aux aménagements d’une cité qui fait date dans l’histoire de l’urbanisme**

Depuis l’entrée de l’Arboretum rue Jean Jaurès (côté parking de l’Arboretum) nous rejoindrons les hauteurs de la belle Vallée-aux Loups pour y découvrir un intéressant point de vue sur la Cité-Jardin « la Butte-Rouge », adossée au Bois de Verrières – témoin et référence aujourd’hui d’un espace urbain « idéal à poursuivre ». Traverser cette partie de territoire de la commune de Châtenay où les habitats s’inscrivaient avec toutes leurs fonctionnalités, en harmonie au sein des pentes d’un coteau largement arboré et striées de jardins potagers, invite à une réflexion urbanistique.

MOMENT II – Immersion dans un Bois

Au sortir de la Cité-Jardin, les allées du Bois de Verrières constituent le point de départ d’un second moment dans ce parcours prévu pour aller à la rencontre du **_Ru des Godets_ affluent de la Bièvre, depuis sa source à Verrières-le-Buisson, après une sortie du Bois par quelques chemins abruptes.**

Outre le raccourci permettant ce parcours piéton d’une commune à l’autre, d’un vallon à l’autre, cheminer dans l’espace d’une forêt péri-urbaine permet de repérer dans ce qui semblerait répétitif les variantes composant les paysages d’une forêt. : ainsi du déploiement de magnifiques spécimens de chênes, dressés comme des candélabres qui mobilisent le regard au sein des feuillus ; ainsi des mares insolites, où le silence vibre au vol d’une libellule…

Intermède, le Bois ? Ou prétexte à mobiliser tous les sens du randonneur ….

MOMENT III – Un territoire de larges prairies en transformation qui se découvre, avec le tracé du Ru des Godets comme fil directeur

Entre l’observation des zones de renaturation pour redonner au Ru des Godets ses méandres, et développer ainsi la biodiversité autour de ses berges, puis des Bassins de la Noizette et du Paradis où foisonne la plante aquatique – et le constat que les aménagement pour les loisirs et les sports tendent à prendre parfois le pas sur une nature restée jusqu’alors encore ensauvagée, on est amené à s’interroger :

Quel équilibre à venir entre ces choix d’aménagement ?

Le projet actuel de réouverture de la Bièvre à Antony au niveau du Parc Heller – nouvel important épisode dans la longue histoire de cette rivière « myhique » affluent de la Seine – fait l’objet de concertations par lesquelles trouver les réponses adaptées au site, sans méconnaître la nécessité de nouveaux terrains pour l’accueil des activités récréatives et sportives des habitants, fonctions assurées actuellement au sein du Parc.

INFORMATIONS PRATIQUES

ALLER et RETOUR par TRANSPORTS en COMMUN :

DÉPART groupé à BAGNEUX (92220) : R/V 9H50 – Place DAMPIERRE pour rejoindre l’arrêt Jean Jaurès du BUS 194 ( à proximité du parking de l’ARBORETUM).

RETOUR vers 17H30 au niveau d’ANTONY

TOUT PUBLIC ( à partir de 10 ans environ, aimant marcher)

DIFFICULTÉ : Le parcours s’effectue au rythme d’une balade commentée.

Toutefois il est ponctué de passages en escaliers et de quelques chemins pentus en sous-bois ; mais une fois atteint le tracé du Ru des Godets, il continue sur un terrain quasi plat.

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR (recommandations)

Bonnes chaussures et éventuellement bâtons de marche pour le confort. Vêtements selon météo

APPORTER son PIQUE- NIQUE et eau (marche sur une journée) et son titre de transport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

