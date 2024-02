L’Arboretum se réveille ! Nogent-sur-Vernisson, samedi 30 mars 2024.

L’Arboretum se réveille ! Nogent-sur-Vernisson Loiret

L’Arboretum se réveille !

Le printemps explose gaiement à l’Arboretum. Ses portes s’ouvrent pour 3 jours festifs.

Samedi matin la chasse aux oeufs est ouverte pour tous les enfants de leurs premiers pas jusqu’à 12 ans. Et tout le week-end, venez grimper en toute sécurité jusqu’au sommet d’un des arbres centenaires, grâce à l’Appel des Forêts. Avant de suivre la visite guidée par EcoloKaterre (à 15h chaque jour, réservation conseillée), déambulez avec gourmandise parmi les bons produits des artisans locaux. Le Temps d’Une Promenade va vous régaler de ses crêpes salées et sucrées, ainsi que de ses succulents… chocolats de Pâques bien sûr ! Le Conservatoire des Sciences et Techniques Forestières vous initiera aux outils du bois et des forestiers le pied à coulisse, le marteau pour plaquetter le bois…5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire arboretum.desbarres@comcomcfg.fr

L’événement L’Arboretum se réveille ! Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2024-01-30 par OT GATINAIS SUD