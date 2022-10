L’Arboretum Fête Halloween à Huelgoat. Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistre

Huelgoat

L’Arboretum Fête Halloween à Huelgoat. Huelgoat, 31 octobre 2022, Huelgoat. L’Arboretum Fête Halloween à Huelgoat.

Lieu-dit Poërop Huelgoat Finistre

2022-10-31 15:00:00 – 2022-10-31 21:00:00 Huelgoat

Finistre Huelgoat L’Arboretum de Huelgoat fête Halloween le 31 Octobre 2022 à partir de 15h00. Au programme, Marché, Spectacle, Gouter offert, un concert à la guitare, une chasse au Loup-Garou et pour terminer la journée un spectacle de cracheur de feu. Renseignements au 06 59 84 43 22. Entrée 3€, gratuit pour les enfants déguisés. ⚰ +33 6 59 84 43 22 Huelgoat

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Huelgoat Autres Lieu Huelgoat Adresse Lieu-dit Poërop Huelgoat Finistre Ville Huelgoat lieuville Huelgoat Departement Finistre

Huelgoat Huelgoat Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huelgoat/

L’Arboretum Fête Halloween à Huelgoat. Huelgoat 2022-10-31 was last modified: by L’Arboretum Fête Halloween à Huelgoat. Huelgoat Huelgoat 31 octobre 2022 Finistre Huelgoat Lieu-dit Poërop Huelgoat Finistre

Huelgoat Finistre