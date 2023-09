L’Arboretum de Paris, un refuge pour les oiseaux Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’Arboretum de Paris, un refuge pour les oiseaux Maison Paris Nature Paris, 17 octobre 2023, Paris. Le mardi 17 octobre 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

[Sortie] Fort de plus d’un millier d’arbres, l’arboretum offre aux oiseaux de quoi se percher, se cacher, se nourrir, se reproduire… En suivant les pas d’un naturaliste venez découvrir le cortège d’espèces avicoles qui auront su profiter de ses multiples ressources.

Venez avec vos jumelles. Rendez-vous à l’entrée principale de l’Arboretum de Paris, 50 route de la Pyramide 75012. Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2734?deco=brand

10 17 Oiseau arbo 10 17 Oiseau arbo Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison Paris Nature Paris latitude longitude 48.8395051711396,2.44177694913248

Maison Paris Nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/