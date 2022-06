L’arboretum de Paris Arboretum de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 03 juin 2022

de 14h30 à 16h00

. gratuit

L'arboretum du jardin botanique de Paris (bois de Vincennes) Il abrite une collection de 2000 arbres groupés par familles botaniques dont un bel orme de Sibérie au tronc orangé et un pin Napoléon à l'écorce marbrée de gris et de rose. Sa gestion exemplaire en fait un réservoir de biodiversité exceptionnel comportant aussi des zones humides remarquables.

Rendez-vous : entrée de l'arboretum, route de la Pyramide, RER Joinville le Pont, sortie avenue des Canadiens, prendre à droite la route de la Pyramide, l'arboretum se trouve à gauche après 5 minutes de marche

Arboretum de Paris
route de la Pyramide
75012 Paris

