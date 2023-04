Restitutions théâtre des enfants 303 route de l’église, 18 juin 2023, Larbey.

Ateliers de Montfort et d’Hagetmau.

Vendredi 9 juin : restitution adultes à partir de 19h

Samedi 17 juin : Restitutions ados

Dimanche 18 juin : Restitutions enfants

Nos comédien.nes amateur.trices auront le plaisir de vous présenter leur travail de l’année au Café Boissec. Merci de vérifier les dates sur notre site, en cas de modification dans les semaines précédentes. On vous attend nombreus.e.s !.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

303 route de l’église Café Boissec

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshops in Montfort and Hagetmau.

Friday, June 9: adult restitution from 7pm

Saturday June 17 : Teenage restitution

Sunday June 18 : Children’s performances

Our amateur actors will have the pleasure to present their work of the year at Café Boissec. Please check the dates on our website, in case of changes in the previous weeks. We look forward to seeing you!

Talleres en Montfort y Hagetmau.

Viernes 9 de junio: función para adultos a partir de las 19.00 horas

Sábado 17 de junio: Actuaciones para adolescentes

Domingo 18 de junio: Espectáculos infantiles

Nuestros actores aficionados tendrán el placer de presentar su trabajo del año en el Café Boissec. Por favor, compruebe las fechas en nuestro sitio web, en caso de cambios en las semanas anteriores. Esperamos ver a muchos de ustedes

Ateliers in Montfort und Hagetmau.

Freitag, 9. Juni: Rückgabe für Erwachsene ab 19 Uhr

Samstag, 17. Juni: Erstattungen für Jugendliche

Sonntag, 18. Juni: Erstattungen für Kinder

Unsere Amateurschauspieler/innen freuen sich, Ihnen ihre Arbeit des Jahres im Café Boissec vorzustellen. Bitte überprüfen Sie die Termine auf unserer Website, falls sich diese in den letzten Wochen geändert haben. Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-02-08 par OT Terres de Chalosse