Larbey Café Boissec, Route de l'église, 40250 Larbey Landes, Larbey Bashung Memento Café Boissec, Larbey Larbey Catégories d’évènement: Landes

Larbey

Bashung Memento Café Boissec, Larbey, 2 juillet 2021 20:30-2 juillet 2021 21:00, Larbey. Vendredi 2 juillet, 20h30 10 euros adultes / 5 euros enfants https://www.sacdebilles.fr/agenda/so, 0558975793 Le concert d’un duo Lounge Rock pour rendre un hommage singulier à un artiste singulier. So et Bashung Le concert d’un duo Lounge Rock « So » pour rendre un hommage singulier à l’artiste singulier qu’est Alain Bashung. Une déambulation poétique dans le répertoire éclectique de ce compositeur éclairé pour que subsiste encore son écho … Café Boissec, Route de l’église, 40250 Larbey Larbey 40250 Larbey Landes vendredi 2 juillet – 20h30 à 21h00

Détails Heure : 20:30 - 21:00 Catégories d’évènement: Landes, Larbey Étiquettes évènement : Autres Lieu Café Boissec, Route de l'église, 40250 Larbey Adresse Larbey Ville Larbey lieuville Café Boissec, Route de l'église, 40250 Larbey Larbey