Epiphanie – Vente de galettes des rois L’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville, 21 janvier 2024, Saint-Maclou-de-Folleville.

Saint-Maclou-de-Folleville,Seine-Maritime

Pour l’épiphanie, le Moulin de l’Arbalète vous propose ses galettes des rois à la vente. Galettes des rois (pur beurre, pure crème d’amande, 6 à 8 parts) : 12€

En précommande au 07 83 49 01 91.

L’Arbalète Moulin de l’Arbalète

Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie



For Epiphany, the Moulin de l’Arbalète is offering its galettes des rois for sale. Galettes des rois (pure butter, pure almond cream, 6 to 8 portions): 12?

Pre-order on 07 83 49 01 91

Con motivo de la Epifanía, el Moulin de l’Arbalète pone a la venta sus galettes des rois. Galettes des rois (pura mantequilla, pura crema de almendras, de 6 a 8 porciones): 12?

Pedir por adelantado al 07 83 49 01 91

Zum Dreikönigstag bietet die Moulin de l’Arbalète ihre Galettes des rois zum Verkauf an. Galettes des rois (reine Butter, reine Mandelcreme, 6 bis 8 Stücke): 12?

Vorbestellung unter 07 83 49 01 91

Mise à jour le 2023-11-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche