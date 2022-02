L’Arbalète magique Marseille 6e Arrondissement, 2 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Le sujet de ce conte musical est inspiré de la légende vietnamienne retraçant l’histoire d’amour d’une princesse vietnamienne et d’un prince chinois d’une époque très éloignée de l’histoire du Vietnam.



Du Dragon de l’Eau et de l’Esprit du Feu naquirent les Cent Hommes, ancêtres des Vietnamiens. Leur royaume est gardé par une arbalète magique, léguée par la Tortue d’Or, génie du fleuve Mékong, arbalète qui a battu toutes les armées ennemies. Le roi du Vietnam Thuc An Duong Vuong pensait apporter la paix en mariant sa fille, la princesse My Chau, au prince ennemi Trong Thuy, mais…



Conte musical

Ensemble Musicatreize, Direction Roland Hayrabedian

Musique : Tôn Thât Tiêt

Texte : Tâm Qùy

Création vidéo : Samuel Bester



En partenariat avec l’orchestre de Caen et le CFMI, actions de sensibilisation dans les écoles primaires.

