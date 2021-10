L’arbalète magique Caen, 20 mars 2022, Caen.

L’arbalète magique 2022-03-20 17:00:00 – 2022-03-20 Conservatoire de Caen 1 Rue du Carel

Caen Calvados Caen

Le Conservatoire de Caen et le théâtre du Champs Exquis proposent un concert pour le jeune public.

Du Dragon de l’Eau et de l’Esprit du Feu naquirent les Cent Hommes, ancêtres des Vietnamiens. Leur royaume est gardé par une arbalète magique, léguée par la Tortue d’Or, génie du fleuve Mékong, arbalète qui a battu toutes les armées ennemies. Le roi du Vietnam Thuc An Duong Vuong pensait apporter la paix en mariant sa fille la Princesse My Chau au prince ennemi Trong Thuy mais…

Le sujet de ce conte musical est inspiré de la légende vietnamienne retraçant l’histoire d’amour d’une princesse vietnamienne et d’un prince chinois d’une époque très éloignée de l’histoire du Vietnam.

Cet opéra de chambre créé en 2007 est proposé en version concert.

Dès 6 ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis ; crédits photo : Guy Vivien

