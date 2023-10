Atelier de réparation – Repair Café L’Arande Saint-Julien-en-Genevois Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Saint-Julien-en-Genevois Atelier de réparation – Repair Café L’Arande Saint-Julien-en-Genevois, 20 octobre 2023, Saint-Julien-en-Genevois. Atelier de réparation – Repair Café 20 – 22 octobre L’Arande La Réparerie et ses partenaires vous invitent à découvrir la réparation sur le site de l’Arande. Les ateliers proposés vous permettront de co-réparer vos objets divers et variés. L’Arande 24 grande rue 74160 Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00 Lucie D-O / En Réflexions Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Saint-Julien-en-Genevois Autres Lieu L'Arande Adresse 24 grande rue 74160 Saint-Julien-en-Genevois Ville Saint-Julien-en-Genevois Departement Haute-Savoie Lieu Ville L'Arande Saint-Julien-en-Genevois latitude longitude 46.140605;6.078831

Atelier de réparation – Repair Café L’Arande Saint-Julien-en-Genevois 2023-10-20 2023-10-20 was last modified: by Atelier de réparation – Repair Café L’Arande Saint-Julien-en-Genevois 20 octobre 2023