Lara Fabian Le Dôme Marseille 4e Arrondissement, dimanche 19 octobre 2025.

Nouveau concert de Lara Fabian.

« Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson revient sur scène à Paris pour un concert inédit ! Après avoir conclu sa tournée « BEST OF » en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre « Ta peine », un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane.



Depuis ses débuts en 1991 avec son premier album français qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, jusqu’à ses succès internationaux comme « Je t’aime » et « La Différence », Lara Fabian a su conquérir le coeur de millions de fans à travers le monde. Sa carrière musicale est marquée par des albums emblématiques tels que « Pure », « Nue » et « Ma Vie Dans la Tienne », ainsi que par son engagement en tant que coach dans des émissions telles que « La Voix » et la « Star Academie ».



Lara Fabian sera à l’Accor Arena le 7 décembre 2025 pour un concert qui promet déjà d’être inoubliable ! » 39 39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

