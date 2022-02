Lara Fabian le Silo, 14 octobre 2022, Marseille.

Lara Fabian

du vendredi 14 octobre au samedi 15 octobre à le Silo

Le concert de Lara Fabian prévu le 7 Juin 2021 au Cepac Silo de Marseille est reporté au 14 Octobre 2022 toujours dans la même salle. Nous vous invitons à conserver vos billets qui restent valables pour cette date de report. Toutefois, les personnes ne pouvant pas assister à la nouvelle date sont invitées à se rapprocher de leur point de vente dès à présent, pour se faire rembourser leurs billets. Pour notre plus grand plaisir, l’artiste ajoute une seconde date et sera donc également présente le 15 Octobre 2022 au Cepac Silo ! Lara Fabian, la tournée « Best Of » Celle qui a vendu plus de 20 millions d’albums s’arrêtera en France, Belgique et en Suisse en 2022 dans le cadre d’un spectacle « Best Of ». Une chance unique de célébrer l’ensemble de sa carrière et de redécouvrir ses plus grands tubes.

De 45,50 à 73€

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille



2022-10-14T20:00:00 2022-10-14T22:00:00;2022-10-15T20:00:00 2022-10-15T22:00:00