Laquelle se passe ailleurs Centre Pompidou, 12 juin 2023, Paris.

Le lundi 12 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Pass ManiFeste : 10 €

Pass Jeune : 5 €

Poèmes scéniques et création française de Chloé Bieri, Mathieu Corajod, Pierre Lison, Antonin Noël, Dionysios Papanikolaou, Stanislas Pili et Dominique Quélen.

Renouveler le théâtre musical contemporain par l’hybridation des pratiques artistiques, la collaboration interdisciplinaire et l’utilisation des technologies : le jeune artiste suisse Mathieu Corajod hérite des pratiques de Georges Aperghis. En scène, une chanteuse, un comédien, un danseur, un percussionniste, reliés par les technologies, sans autre instrument de musique que les corps, les voix et les objets trouvés. Ce théâtre de mots et d’objets « intelligents » est une partition de souffle, de gestes, de fragments parfois tirés de coupures de presse, qui démultiplie les confusions, les significations et les connotations.

Ironie et fluidité, l’écrivain Dominique Quélen partage avec Mathieu Corajod le goût de l’absurde surgi du quotidien et du bavardage humain. On découpe les mots « d if férem me nt », les performeurs permutant sans cesse leur rôle dans cette création, laquelle se passera toujours ailleurs.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou, 75004 Paris 75004 Paris

Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/laquelle-se-passe-ailleurs23/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/laquelle-se-passe-ailleurs23/

