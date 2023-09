[Création] Splendeur & Décadence à Dardilly (69) L’Aqueduc – Pôle Culturel Dardilly, 19 janvier 2024, Dardilly.

Après le succès incontestable de TagadaTsing, avec plus de 250 représentations à travers la France, le Collectif InterDisciplinaire revient avec un nouveau spectacle chorégraphié et a cappella inspiré de l’univers du cinéma hollywoodien.

Véritable rétrospective cinématographique du XXe siècle, ce spectacle comique interprété et dansé par un sextuor féminin, explore les grands films ayant marqué les différents genres du cinéma populaire. Des westerns regardés avec nos pères aux séances ciné entre soeurs, le cinéma hollywoodien a marqué nos vies. Il s’agira de s’amuser avec une culture commune, avec des histoires partagées tout en altérant leur cours, afin de susciter la surprise et l’émotion.

Splendeur & Décadence est un spectacle de souvenirs communs à toutes les générations, mais également une approche critique des empreintes que ces images ont laissé en nous.

C’est avec un regard féministe et contemporain que les interprètes nous invitent dans ce voyage cinématographique.

