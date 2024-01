LE CARROUSEL DES MOUTONS L’AQUEDUC Dardilly, mardi 30 avril 2024.

Humour, poésie, douceur, voici un spectacle aux allures de réve éveillé. Un balai pour trapèze, un piano qui s’envole, des moutons à compter, un ciel étoilé. Quand le théâtre de rue rencontre la musique classique, quand le Petit Prince s’invite au cirque, quand l’humour s’unit à la tendresse… nous nous retrouvson à voir tourner face à nous cet enchanteur carrousel des moutons.Nous les avions déjà vu empiler les pianos dans Sol Bémol mais ici le déplacement de l’instrument se fait plus aérien l’ambiance moins spectaculaire et plus onirique. Les belges Dirque et Fien ont créé ce spectacle avec la complicité du clown espagnol Léandre ribera (vu à L’Aqueduc dans « Rien à dire) et mêlent avec bonheur acrobaties jonglages, trouvailles et ritournelles.Un spectacle sans mots qui laisse sans voix.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly 69