ADIEU MR HAFFMANN L’AQUEDUC Dardilly, vendredi 5 avril 2024.

Paris. Mai 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa boutique, le temps que les choses s’arrangent. En échange il lui demande de le cacher Pierre accepte à une condition : il vient de se découvrir stérile et demande à Joseph de faire un enfant à sa femme.Salué par 4 Molières à sa création en 2018, « Adieu Mr Haffman » mêle savamment l’intrigue intime et le trouble d’une époque, la petite histoire pour raconter la Grande. L’auteur, Jean-Philippe Daguerre, a su insuffler ce qu’il fallait d’humour et de tendresse pour construire un récit tenu de bout en bout et qui s’achève par une scène d’anthologie, cruelle et drôlissime.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly 69