LES POUPEES PERSANES L’AQUEDUC Dardilly, samedi 23 mars 2024.

C’est l’histoire de quatre universitaires dans l’Iran des années 1970, de la chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique. C’est l’histoire, en France, de deux sœurs pas très enthousiastes à l’idée de célébrer le passage à l’an 2000 à la montagne, en famille. C’est l’histoire d’amour de Bijan et Manijeh, couple mythique des légendes perses. C’est l’histoire d’une jeunesse pleine d’espoir, d’une lutte avortée, d’un peuple sacrifié, de secrets qui s’entortillent, de la transmission dont on ne sait que faire et de l’amour qui ne sait plus où aller. C’est l’histoire de toutes les révolutions.Avec les Poupées persanes, Aïda Ashgarzadeh nous offre un conte où se mélangent les époques, où se croisent les personnages, l’imaginaire et la vérité. Comparse de longue date d’Alexis Michalik, Régis Vallée met celui-ci en scène sur un rythme trépidant, les décors se transforment devant nos yeux et les comédiens glissent avec aisance d’un personnage à l’autre. Un véritable petit bijou théâtral drôle, poétique et virevoltant récompensé par 2 Molières.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly 69