NINALISA L’AQUEDUC Dardilly, vendredi 15 mars 2024.

Tout le monde connait Nina Simone, artiste majeure du 20ème siècle, chanteuse, pianiste de génie mais aussi figure emblématique de la lutte pourles droits civiques.. Mais aussi une mère.A sa mort, sa fille Lisa, fait le voyage des Etats Unis vers le sud de la France pour prendre possession de sa maison. La nuit venue une silhouette apparait, Nina. Et si c’était le moment, enfin, de se parler.. ? d’amour , de filiation, de musique, de politique…elles ont tant à se dire. Et elle se le diront en chantant parce que c’est parfois plus simple…Les comédiennes Isnelle Da Silveira, Dyna et le pianiste Charles Loos nous font réentendre les tubes de Nina Simone. On redécouvre « Feeling Good » ou « Ain’t Got no » interprétés par ces artistes avec une émotion, une force et un talent epoustouflants. Et l’on suit ces femmes dont les tourments intimes se font, par la grace du théâtre, universels. Un voyage musical envoutant.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly 69