MORT D’UNE MONTAGNE L’AQUEDUC Dardilly, 15 février 2024, Dardilly.

Dans le petit village de Rochebrune, au sein du massif des Hautes Aigues, les habitants sont en alerte depuis que se produisent régulièrement des éboulement depuis les sommets voisins. Alors que tous s’interrogent sur l’avenir de la vallée arrive une étrange voyageuse déterminée à atteindre La Grande Reine, le sommet majeur de la région. Alors que dans la vallée on s’interroge sur la pertinence de continuer à accompagner des touristes en montagne, à plusieurs heures de marche, Fanny, la gardienne du refuge, continue d’accueillir guides et alpinistes en cette fin d’été.Extrêmement bien documentés, François Hien et Jérôme Cochet livrent ici une pièce d’une intelligence rare. traitent tout à la fois du réchauffement climatique, de l’avenir de la montagne, du rapport à la nature mais aussi des liens familiaux avec une acuité remarquable. Le texte est précis, la scénographie sobre et efficace et l’on suit ces personnages au fil de leur ascension et de leurs questionnement , saisis par un suspense haletant qui nous tient en haleine jusqu’au dénouement.Un spectacle remarquable en tout points.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly