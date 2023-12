VOYOU DAVID WALTERS L’AQUEDUC Dardilly, 3 février 2024, Dardilly.

VoyouIl est l’un des artistes les plus talentueux de la scène hexagonale actuelle, portant haut les couleurs d’une chanson française toute à la fois légère et lettrée.Il fut bassiste au sein des groupes Elephanz ou Pégase, a collaboré avec Albin de La Simone, Vincent Delerm ou November Ultra et c’est à mi-chemin entre tous ces univers qu’il crée le sien : des morceaux subtilement orchestrés aux textes ciselés, le tout servi sur scène sous la forme d’une pop vitaminée et un brin déjantée. En concert, Voyou nous entraine avec élégance et malice dans un tourbillon festif, sensible et coloré. David WaltersAvec David Walters c’est un coup de soleil en plein hiver qui se profile. Son dernier album « Soul Tropical » donne le ton : c’est l’âme des Caraïbes qu’il amène avec lui à chaque concert.Plus que métisse, sa musique est créole : les mélanges, les influences qui la constituent l’amènent à être un langage en soi, un style à part entière. Reggae, dub, électro, hip hop, soul, le cocktail s’avère jubilatoire et irrésistiblement dansant. Sa présence solaire et positive, sa voix, son groove , tout concourt à faire des concerts de David Walters des moments de fête et d’évasion.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly