CLIO ALIOCHA SCHNEIDER L’AQUEDUC Dardilly, 2 février 2024, Dardilly.

ClioCLIO. Quatre lettres pour une chanteuse à l’élégance singulière, épurée, à l’écriture poétique et la présence mutine.Après trois albums qui ont fait montre d’un sens mélodique inné et d’une disposition à offrir des textes aiguisés, Clio revient avec « Carambolages », un quatrième opus où on retrouve cette ambiance quais cinématographique, où s’entendent des accents souchoniens, des envolées saganesques, le tout servi dans un écrin pop et rythmé. Sur scène elle saupoudre d’un humour faussement naïf son vague l’âme et fait de sa mélancolie heureuse des chansons ciselées comme des bijoux.Aliocha SchneiderSi au Canada il est déjà une figure bien identifiée de la chanson, de ce côté-ci de l’Atlantique c’est en tant que comédien que l’on commence à connaître Aliocha Schneider. Révélé au grand public par série « Salade Grecque » la série de Cécric Klapisch, c’est précisément pendant le tournage de celle-ci, à Athènes, qu’il a écrit son nouvel album. Pour la première fois en français, il raconte ce qui lui traverse le cœur avec sa voix si singulière où la fragilité se mêle à l’élégance. A l’image du titre « Avant elle » où sa voix se mêle à celle de Charlotte Cardin, ses morceaux à l’écriture maitrisée oscillent entre folk sensible et rock langoureux, le tout est d’un charme à tomber.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:30

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly