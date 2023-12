SOUAD MASSI L’AQUEDUC Dardilly, 1 février 2024, Dardilly.

Figure majeure de la chanson, Souad Massi avance depuis 20 ans en funambule, sur un fil tendu entre les rives de la méditerranée, entre le folk et la pop, l’arabe et le français.Ses engagements, son indépendance n’ont rien ôté à sa délicatesse pas us que ses aventures musicales variées à ce qui fait sa singularité, ce mélange de force et de douceur servi par un timbre vocal soyeux reconnaissable entre mille.Son dixième et dernier album la voit partir à la recherche du soleil de son enfance et collaborer avec des personnalités aussi diverses que talentueuses (Piers Faccini, Naissam Jalal) et élargir sa palette musicale à des sons venus des Caraïbes, du Sahel ou du Brésil. La tournée qui a suivi la conduite au bout du monde et après des concerts complets à la Salle Pleyel ou aux Folies Bergères, nous sommes très heureux d’ouvrir nos Nuits Givrées 2024 avec Souad Massi.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly