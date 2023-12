SPLENDEUR ET DECADENCE L’AQUEDUC Dardilly, 19 janvier 2024, Dardilly.

Après le succès largement mérité de Tadada Tsing (acclamé à l’Aqueduc en 2021), nous sommes ravis d’accueillir le Collectif InterDisciplanire pour la première de leur nouvelle création .Cette fois-ci elle sont six, talentueuses artistes multicartes, chanteuses, danseuses, comédiennes qui, toujours à cappella, se lancent dans une rétrospective pétillante du cinéma hollywoodien.Avec fantaisie et virtuosité, elles donnent à voir leur version de grands standards d’un cinéma glamour et populaire, pointant avec humour la place pas toujours glorieuse qui fut faite aux femmes aux grandes heures du 7éme art.Au cinéma, ce « muet de naissance » , elles ajoutent leur technique vocale imparable, leur humour, leur entrain et une connivence naturelle avec le public. Entre l’écran et la scène le choix s’avère alors difficile.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly