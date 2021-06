L’aqueduc d’Arcier Vaire, 25 juin 2021-25 juin 2021, Vaire.

L’aqueduc d’Arcier 2021-06-25 – 2021-06-25 Rue des sources Parking des sources, lieu-dit Arcier

Vaire Doubs Vaire

EUR 5 5 C’est au Ier siècle, sous le règne de l’empereur Vespasien, qu’un ouvrage d’adduction d’eau de 10 km de long est bâti, permettant d’acheminer les eaux d’Arcier jusqu’au centre de Vesontio. En dépit des multiples ressources d’eau disponibles aux alentours de Besançon, les sources d’Arcier sont choisies en raison de leur altitude et de leur débit important. L’ouvrage est ruiné au Ve siècle et il faut attendre 1854 pour que les sources d’Arcier soient à nouveau captées. Elles assureront l’essentiel de l’alimentation en eau de Besançon durant plus d’un siècle.

