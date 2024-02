L’aquascaping, une nouvelle forme d’art à découvrir à Paris Aquarilis Paris Paris, jeudi 1 février 2024.

Du jeudi 01 février 2024 au mardi 31 décembre 2024 :

.Tout public. gratuit

Horaires d’ouverture

du mardi au vendredi : 12h30 > 19h30

le samedi : 10h > 19h

Les vertus apaisantes d’un aquarium rejoignent les valeurs esthétiques de la décoration d’intérieur. Seule cette discipline artistique appelée Aquascaping peut proposer une association de ces deux mondes.

Aquariophilie et Aquascaping

Alors que beaucoup associent l’aquariophilie à la boule et son poisson rouge, à des problèmes d’algues, de vitres verdâtres et contraintes d’entretiens, celle-ci connait pourtant aujourd’hui une seconde jeunesse grâce à cette récente discipline appelée Aquascaping.

Une discipline artistique pleine de mystères

Cette dernière consiste à créer des environnements 100% naturels, sains et équilibrés pour le vivant, tout en y travaillant des décors inédits, élégants et délicats, dont l’esthétisme est poussé à son paroxysme.

Le but est de créer de véritables paysages miniatures avec uniquement des roches, des racines, des sols naturels et des plantes qu’il faudra tailler et entretenir comme dans un jardin. Ces originaux tableaux vivants sont travaillés avec de véritables perspectives, points et lignes de fuites, au même titre qu’un peintre y dessinerait son paysage sur sa toile.

Un hommage à la nature

L’Aquascaping s’inscrit aujourd’hui dans cette tendance qui consiste à introduire la nature dans son intérieur comme un élément décoratif, tout en y préservant les valeurs apaisantes originales de l’aquariophilie. Ces mini-écosystèmes végétaux apportent aujourd’hui une véritable originalité dans un salon, une salle d’attente ou même un lieu public.

Un showroom à découvrir absolument !

Pionniers de cette discipline en France, Aquarilis vous propose aujourd’hui de venir découvrir cet art moderne dans son showroom en plein coeur de Paris, dans le 16e arrondissement. Ce lieu propose de nombreux services et avant tout, un espace d’exposition ouvert au public où des aquariums mais aussi des paludariums, terrariums et autres éléments tout aussi inédits y sont à découvrir.

Une équipe de passionnés vous y accueille chaleureusement et vous fait partager sa passion pour ce hobby encore assez mal connu en France.

Courrez-y ! Surprise et émerveillement garantis !

Aquarilis Paris 1 avenue Alphand 75116

Contact : https://aquarilis.fr +33978805309 contact@aquarilis.fr https://www.facebook.com/AquarilisFR/ https://www.facebook.com/AquarilisFR/ https://aquarilis.fr/aquarilis-paris/

© Laurent Garcia Frontera – Aquarium 300 litres – Par Laurent Garcia – Aquarilis