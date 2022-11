L’Aquarium de Paris sensibilise les enfants à la protection de l’océan avec une nouvelle expo Aquarium de Paris, 10 septembre 2022, Paris.

Du samedi 10 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 :

. payant 26 euros pour les adultes 18,50 euros à partir de 3 ans gratuit pour les moins de 3 ans

Grâce à un dispositif complet et un discours adapté à toute la famille, l’exposition « Simon, Super lapin en mission : protection des fonds marins » apporte un éclairage sur les questions de biodiversité marine et les mystères des grands fonds. Du 10 septembre au 31 décembre 2022.

Simon, Gaspard et leurs amis découvrent la mystérieuse magie de l’océan grâce à leur super sous-marin et accompagnent les visiteurs sur tout le parcours de l’Aquarium de Paris.

Simon est l’irrésistible petit lapin créé par Stephanie Blake dans ses albums publiés à l’école des loisirs, livres adaptés en série d’animation pour France Télévisions par GO-N Productions.

GO-N Productions réalise aussi un épisode spécial autour du thème des fonds marins. Dans cette série d’animation, Simon enfile son costume de super lapin et part en mission de protection de la biodiversité marine. Cet épisode exceptionnel est diffusé en avant-première à l’Aquarium de Paris.

Le ton de la série d’animation française et la bienveillance des personnages apportent de la candeur enfantine aux enjeux environnementaux. Elle met en lumière les gestes simples, accessibles à tous, pour participer à la protection des fonds marins.

Un dispositif pour apprendre en s’amusant

Déambulation de Mascotte

Avec l’exposition « Simon, Super lapin en mission : protection des fonds marins », la mascotte Simon visite l’Aquarium de Paris. Il déambule sur le parcours et émerveille les enfants en les sensibilisant à la magie de l’Océan

Cahier Jeu de Piste (4,50 euros à la caisse)

Les personnages de Simon et ses amis aident les enfants accompagnés de leurs parents à mieux reconnaître la magie de l’océan. En suivant les indices, les jeunes visiteurs parcourent l’Aquarium de Paris et observent les habitants des fonds marins et leur écosystème. Un cadeau les attend à la fin du parcours, une fois tous les indices trouvés.

Les ateliers pédagogiques

Faisant découvrir l’Océan et ses mystères, l’Aquarium de Paris propose des activités pédago-ludiques autour des mystères des fonds marins, pour permettre à tous ses visiteurs d’apprendre en s’amusant.

Pour les plus curieux

Un parcours pédagogique parallèle

Des QR codes disposés tout au long du circuit de visite permettent de traiter en profondeur des thématiques plus précises. Le visiteur peut approfondir ses connaissances et consulter les derniers articles scientifiques les plus pertinents sur le sujet.

Des médiateurs à l’écoute des enfants

Les médiateurs scientifiques de l’Aquarium de Paris sont disponibles sur le parcours pour répondre à toutes les questions sur les espèces fascinantes de l’Aquarium. Assistez à leurs présentations pédagogiques sur les requins et les méduses !

À travers ses activités, son parcours de visite et ses activités scolaires, l’Aquarium de Paris s’inscrit dans la réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU et ceux de la décennie de l’océan de l’Unesco.

Aquarium de Paris 5, avenue Albert de Mun 75016 Paris

