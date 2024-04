L’AQUAGYM : ses multiples bienfaits. impasse poul raniket Bénodet, mercredi 3 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-03 11:30

Fin : 2024-06-19 12:15

Venez pratiquer l’aquagym chez Miss Aqua Planet à Bénodet, dans une ambiance conviviale de 8 personnes maximum et dans une eau chauffée à 31 degrés. Créez un compte dès maintenant pour vous inscrire! 3 avril – 19 juin, tous les mercredis 1

Une activité sportive sans impacts sur les articulations

Les bienfaits sont à la fois d’ordre esthétique et du domaine de la santé.

Les bienfaits pour la santé :

L’un des premiers bienfaits de l’aquagym est indéniablement l’absence d’impacts sur les articulations et sur le dos, ce qui fait que ce sport peut être adopté à tous âges. Des études ont d’ailleurs démontré que la pratique de cette activité soulage les douleurs liées à l’arthrite et à l’arthrose tout en renforçant les articulations.

Il permet également d’augmenter le tonus musculaire et respiratoire, d’améliorer la circulation sanguine et de tonifier le rythme cardiovasculaire.

Contrairement à la majorité des sports, les risques de blessure liés à la pratique de l’aquagym sont minimes : la pression de l’eau évite les chocs, minimise les risques de courbatures, de claquages et d’élongations musculaires.

Les bienfaits esthétiques :

L’aquagym permet de remodeler la silhouette, en agissant sur plusieurs zones : la taille est affinée, la poitrine tonifiée, les fesses raffermies et le dos renforcé. L’aquagym est également un moyen efficace de lutter contre la cellulite.

Petits résumés de ces bienfaits :

Amélioration des fonctions respiratoires et articulaires

Amélioration des fonctions musculaires et de la densité osseuse

Amélioration des aptitudes physiques

Sans danger pour les articulations

Sans risque de claquage et d’élongation

Drainage lymphatique

Poids du corps réduit de 1/4 (Exemple : Une personne immergée jusqu’aux épaules pesant 50 kg sur terre, ne pèse plus que 5 kg dans l’eau.

