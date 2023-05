Vide grenier Parking du Gymnase, 7 mai 2023, Lapte.

Le Centre de loisirs « la Cabane des Robinsons » organise un vide grenier.

Restauration rapide et buvette sur place

Les exposants sont accueillis dès 6 h sur inscriptions.

2023-05-07 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-07 . .

Parking du Gymnase

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Leisure Center « la Cabane des Robinsons » organizes a garage sale.

Fast food and refreshments on site

Exhibitors are welcome from 6 am on registration

El Centro de Ocio « la Cabane des Robinsons » organiza una venta de garaje.

Comida rápida y refrescos in situ

Los expositores son bienvenidos a partir de las 6 de la mañana en el registro

Das Freizeitzentrum « La Cabane des Robinsons » organisiert einen Flohmarkt.

Schnellrestaurants und Getränke werden vor Ort angeboten

Die Aussteller werden ab 6 Uhr nach Anmeldung empfangen

Mise à jour le 2023-04-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire