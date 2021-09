Paris Sunset & Sunside île de France, Paris LAPSANG Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LAPSANG Sunset & Sunside, 29 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

La suavité de la voix, la virtuosité des solos, l’assise du groove : le quartet Lapsang met ses arrangements ciselés au service d’une poésie incisive, pour un jazz vocal moderne mêlé de saveurs rock et latines, avec des compositions mêlant espagnol et français, dans lesquelles les musiciens explorent les fantaisies et les passions qui les hantent. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3882/7747/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-29T20:00:00+02:00_2021-10-29T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris